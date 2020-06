Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank weitet ihr kürzlich beschlossenes Programm zum Kauf von US-Unternehmensanleihen mit guten Bonitätsnoten aus. Die Fed plant die Zusammenstellung eines Anleiheportfolios, das auf einem breit diversifizierten Unternehmensanleihenindex basiert. Der Index setze sich aus dem 9,6 Billionen Dollar schweren Markt für Anleihen von Unternehmen zusammen, die die Mindestanforderungen etwa an das Rating oder die Laufzeit erfüllten. Das im Frühjahr beschlossene Anleihekaufprogramm umfasst umlaufende Titel im Volumen von 250 Milliarden Dollar. Für weitere 500 Milliarden Dollar sollen Neuemissionen erworben werden. Am 12. Mai begann die Notenbank mit dem Kauf börsengehandelter Fonds (ETF). Von Dienstag an sollen Unternehmensanleihen am Sekundärmarkt gekauft werden. Zu Umfang oder Tempo der Käufe machte die Fed keine Angaben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 24. Kw

10:00 DE/SGL Carbon SE

10:00 DE/Evotec SE

10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Online-HV

11:00 DE/SLM Solutions Group AG, Online-HV

12:00 AT/S&T AG, Online-HV

22:02 US/Oracle Corp, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Lewag Holding 0,35 EUR Defama AG 0,20 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise Mai (endgültig) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,5% gg Vj vorläufig: 0,0% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,8% gg Vj 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni PROGNOSE: +60,0 Punkte zuvor: +51,0 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -85,0 Punkte zuvor: -93,5 Punkte - GB 08:00 Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: +370.000 Personen zuvor: +856.500 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,6% zuvor: 3,9% - US 14:30 Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: +7,7% gg Vm zuvor: -16,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +5,0% gg Vm zuvor: -17,2% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai Industrieproduktion PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: -11,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 66,7% zuvor: 64,9% 16:00 Lagerbestände April PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 DE/Kuponfestlegung für neue Anleihe (Auktion am Mittwoch) 11:00 GB/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2026 im Volumen von 3 Mrd GBP Auktion 4,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2030 im Volumen von 2 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.306,50 1,83 S&P-500-Indikation 3.122,25 1,48 Nasdaq-100-Indikation 9.933,00 1,25 Nikkei-225 22.567,14 4,81 Schanghai-Composite 2.921,66 1,09 +/- Ticks Bund -Future 174,98% -41 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.911,35 -0,32 DAX-Future 12.085,50 0,58 XDAX 12.083,22 0,58 MDAX 25.434,54 -0,17 TecDAX 3.080,12 0,36 EuroStoxx50 3.136,40 -0,55 Stoxx50 2.922,74 -0,36 Dow-Jones 25.763,16 0,62 S&P-500-Index 3.066,59 0,83 Nasdaq-Comp. 9.726,02 1,43 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,39% -4

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: An den Börsen zeichnen sich zur Eröffnung deutlich höhere Notierungen ab. Die US-Notenbank hat am Vorabend angekündigt, ihr kürzlich beschlossenes Programm zum Kauf von US-Unternehmensanleihen auszuweiten. Die Nachricht sorgte für einen Stimmungsumschwung an Wall Street im späten Geschäft. Daneben berichtet Bloomberg, dass die US-Regierung an einem 1 Billion Dollar schweren Infrastrukturprogramm arbeiten soll. Derweil klingt die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle ab. Beobachter hoffen, dass eine solche, falls sie denn kommen sollte, die Länder wesentlich besser vorbereitet vorfinden werde, als dies bei der ersten Welle der Fall war. China hat derweil 40 neue Fälle vermeldet. Unternehmensmeldungen sind derweil weiter rar.

Rückblick: Etwas leichter - Fundamental belastet wurde die Stimmung im frühen Geschäft von den Ängsten vor einer zweiten Pandemiewelle. Nach einem Corona-Ausbruch waren in Peking mehrere Wohngebiete abgeriegelt worden. Hinzu kamen steigende Infektionenen aus den USA. Im weiteren Handelsverlauf kam es aber verstärkt zu Käufen auf günstigem Niveau. Auf der Verliererseite ganz oben standen die konjunkturabhängigen Rohstoffaktien, deren Branchenindex 2,1 Prozent nachgab. Der Bankenindex verlor 1,1 Prozent. BP rutschten um 2,2 Prozent ab. Der Konzern hatte seine Ölpreisschätzungen deutlich gesenkt. Mehr Sorgen machten die Abschreibungen von 13 bis zu 17,5 Milliarden Dollar allein im zweiten Quartal. Da diese zum Teil mit der Reduktion von Emissionen begründet werden, könne man nicht sicher sein, "ob die sich jetzt nicht noch öfters wiederholen", sagte ein Händler. Astrazeneca gewannen 1,0 Prozent. Der Pharmakonzern hat mit der EU einen Vorvertrag zur Lieferung von 300 Millionen Dosen geschlossen, sobald ein Impfstoff verfügbar ist. Positiv wurden die Umsatzzahlen von H&M aufgenommen. Die Aktie gewann 0,3 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Lufthansa verloren mit der Sorge vor neuen Infektionen 3,0 Prozent. Auch andere Reiseaktien gaben nach: Für Tui ging es 0,4 Prozent nach unten. Gesucht waren hingegen Aktien mit Internet-Geschäftsmodell - so zogen etwa Hellofresh um 5,3 Prozent an oder Shop Apotheke um 6,1 Prozent. Wirecard schlossen 6,8 Prozent fester. Hier dürften sich einige Anleger im Vorfeld der bereits zweimal verschobenen Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2019 am Donnerstag positioniert haben. Die Aktie des Vermögensverwalters DWS schloss 1,9 Prozent fester. JP Morgan hatte die Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel erhöht. Nachrichtlich wurden Spekulationen über mögliche Zukäufe geschürt nach einem Interview mit Finanzvorstand Claire Peel in der Börsen-Zeitung.

XETRA-NACHBÖRSE

Es kam zu einer kräftigen Erholung, nachdem die Wall Street im späten Verlauf eine drastische Tendenzwende vollzogen und ins Plus gedreht hatte. Lufthansa legten mit der Erholung des breiten Marktes um 0,9 Prozent zu. Die Fluggesellschaft hatte am Abend Näheres zu den geplanten Stellenstreichungen mitgeteilt. Die Aktien des Autozulieferers Schaeffler reagierten nicht auf die Abstufung durch Moody's. Die Titel zeigten sich kaum verändert. Centrotec profitierten von dem Aktienrückkauf, den das Unternehmen am Abend angekündigt hatte. Die Titel wurden 2,5 Prozent höher getaxt.

USA / WALL STREET

Freundlich - Eine spektakuläre Tendenzwende haben die US-Börsen am Montag vollzogen. Drückte zu Handelsbeginn noch die Angst vor einer zweiten Welle der Coronapandemie die Kurse tief ins Minus, ließ der Verkaufsdruck dank ermutigender Konjunkturdaten und Gelegenheitskäufen bald nach. Steil nach oben ging es aber, als die US-Notenbank ankündigte, ihr Anleihekaufprogramm auch auf Schuldtitel einzelner Unternehmen auszudehnen. Mit Erleichterung wurde am Markt auch zur Kenntnis genommen, dass sich die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York im Juni erheblich stärker als erwartet erholt hat und nur noch knapp unter der Expansionsschwelle lag. Die Aktie des insolventen Autovermieters Hertz brach mit der Aussicht auf eine Kapitalerhöhung um 33,6 Prozent ein. Das Unternehmen will sich am Markt 1 Milliarde Dollar beschaffen und hat dafür von einem Insolvenzgericht grünes Licht bekommen. 3M hat im Mai einen Umsatzrückgang von 20 Prozent verbucht. Die Aktie drehte nach anfänglichen Verlusten ins Plus und schloss 1,8 Prozent höher. Einen Kurssprung von 8,7 Prozent verzeichneten Genius Brands. Der Schauspieler und Ex-Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, investiert in das Unternehmen, das Zeichentrickfilme für Kinder und Jugendliche produziert.

Am Anleihemarkt, der anfangs von den Konjunktursorgen der Anleger profitiert hatte, kamen die Notierungen im späteren Verlauf zurück. Die Zehnjahresrendite zeigte sich 0,7 Punkte höher bei 0,71 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1336 +0,09% 1,1326 1,1269 +1,1% EUR/JPY 121,81 +0,21% 121,55 121,05 -0,1% EUR/CHF 1,0761 +0,10% 1,0749 1,0705 -0,9% EUR/GBP 0,8949 -0,31% 0,8977 0,8969 +5,7% USD/JPY 107,45 +0,11% 107,33 107,42 -1,2% GBP/USD 1,2667 +0,38% 1,2619 1,2565 -4,4% USD/CNH 7,0660 -0,08% 7,0715 7,0830 +1,4% Bitcoin BTC/USD 9.534,76 1,092 9.431,76 9.216,76 +32,2%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 16, 2020 01:31 ET (05:31 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.