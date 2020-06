Von Drew FitzGerald

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom hat am Montag mit Netzausfällen zu kämpfen gehabt. Kunden von T-Mobile US in mehreren Bundesstaaten meldeten am Montag Probleme bei aus- und eingehenden Anrufen. Technikchef Neville Ray schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, dass die Ingenieure des Unternehmens an der Behebung von Daten- und Sprachtelefonieproblemen arbeiteten, die Kunden im ganzen Land beträfen. Einen Grund für die Probleme, die mehrere Stunden anhielten, nannte der Manager nicht. Er entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten.

Vertreter der T-Mobile-Rivalen AT&T und Verizon Communication meldeten keine Probleme in ihren Netzen. Allerdings seien einige Kunden nicht in der Lage gewesen, T-Mobile-Anschlüsse zu erreichen.

T-Mobile hat nach Abschluss der Übernahme des Konkurrenten Sprint im April kürzlich mit der Integration begonnen. Das fusionierte Unternehmen hat mehr als 100 Millionen Kunden. Als es darum ging, die Genehmigung für die Übernahme zu erhalten, haben Manager des Unternehmens das Knowhow der Ingenieure bei der Integration der Netze hervorgehoben.

June 16, 2020

