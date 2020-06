Das gelbe Edelmetall profitiert im frühen Dienstagshandel vom rückläufigen Dollar und der Ankündigung der Fed, ihr Notfallprogramm zum Aufkauf von Unternehmensanleihen zu erweitern.Die Erholungstendenz an den US-Aktienmärkten verhinderte jedoch eine stärkere Aufwärtsbewegung des Goldpreises. Am Vormittag dürften sich die Akteure an den Goldmärkten für den ZEW-Konjunkturindex zur Entwicklung der deutschen Wirtschaft stark interessieren. Am Nachmittag stehen dann noch wichtige US-Konjunkturindikatoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...