cash.life AG veröffentlicht Jahresabschluss 2019

cash.life AG veröffentlicht Jahresabschluss 2019- Auflösung der Steuerrückstellung führt zu außerordentlichem Ertrag in Höhe von 280 Mio. Euro und einem positiven Eigenkapital in Höhe von 16,7 Mio. Euro / EK-Quote beträgt 90 Prozent- Rohergebnis deckt nahezu die operativen Kosten- Marketingaktivitäten zum Ankauf von Versicherungspolicen in 2019 forciertBerlin, 16. Juni 2020: Die cash.life AG hat heute den Jahresabschluss 2019 veröffentlicht. Durch den erfolgreichen Abschluss des BFH (Bundesfinanzhof) Verfahrens konnte die Steuerrückstellung von über 280 Mio. Euro auflöst werden. Dies führt zu einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 280 Mio. Euro und einem positiven Eigenkapital in Höhe von 16,7 Mio. Euro.Im April 2019 hat cash.life den Ankauf von Lebensversicherungspolicen in den eigenen Handelsbestand reaktiviert. In Folge konnte der Handelsbestand um circa 35 Prozent auf 7,6 Mio. Euro (2018: 5,6 Mio. Euro) erhöht werden, was sich auch direkt in der Steigerung des Rohergebnisses um ca. 60 Prozent auf 1,6 Mio. Euro (2018: 1,0 Mio. Euro) widerspiegelt. Das Rohergebnis deckt somit in etwa die operativen Kosten.Aufgrund der laufenden Gespräche mit dem Finanzamt Berlin bezüglich einer potentiellen Mindestbesteuerung des außerordentlichen Jahresüberschusses 2019 wurden zusätzlich 0,7 Mio. Euro zurückgestellt, was zu einer Steuerrückstellung von über 1 Mio. Euro für diese Thematik führt.Der Vorstand plant, den Ankauf von Lebensversicherungspolicen weiter zu intensivieren und hat im zweiten Halbjahr 2019 unterstützende Marketing- und Vertriebsmaßnahmen eingeleitet, deren Wirkung bereits im ersten Halbjahr 2020 sichtbar ist. Die stabile Eigenkapitalausstattung ermöglicht es der cash.life AG, Fremdkapital aufzunehmen und somit eine signifikante Erhöhung des Handelsbestands herbeizuführen.

Kontakt:cash.life AGAlte Jakobstraße 85/8610179 BerlinTel.: +49 30 9203333-0Fax: +49 30 9203333-58E-Mail: ir@cashlife.deInternet: www.cashlife.deISIN: DE0005009104WKN: 500910Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover (Mittelstandsbörse Deutschland)