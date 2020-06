Nach einem sehr schwachen Wochenauftakt drehten die wichtigsten Leitindizes am späten Montag ins Plus. Der DAX schloss im Präsenzhandel noch im Minus mit -0,32 % bei 11.911,35 Punkten, doch die wichtigsten US-Benchmarks schlossen den Handel alle mit Tagesgewinnen, nachdem die Futures im frühen europäischen Handel zuvor teilweise 2 bis 3 % im Minus gehandelt wurden.Der Push der Bullen setzt sich auch heute früh weiter fort. Der DAX-Future und die US-Futures klettern kräftig im asiatischen Handel. Der DAX-Future notiert mehr als 1,5 % höher über 12.300 Punkten. Der Dow-Future liegt mehr als 2 % im Plus und wird über 26.200 Punkten gehandelt. Die starken Käufe wurden ausgelöst, nachdem die FED ein neues Kaufprogramm aktivierte, um die Preise an der Börse zu steigern.

