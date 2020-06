SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Dienstag zunächst kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 39,80 US-Dollar. Das waren 8 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 5 Cent auf 37,17 Dollar zu.



Am Montag hatten zunächst neu aufgeflammte Sorgen in der Corona-Krise den Handel belastet, bevor die Preise ins Plus drehten. Positive Impulse kamen von der US-Notenbank: Die Fed will zur Stabilisierung der Finanzmärkte in der Corona-Krise nun auch einzelne Unternehmensanleihen kaufen./la/mis

