An der Börse läuft es für den Elektroautopionier derzeit fantastisch. Erst vergangene Woche hat die Aktie kurzzeitig die magische 1000-Dollar-Marke überschritten. Auch operativ sind die Kalifornier glänzend unterwegs, wie aus einer am Montag veröffentlichten Studie des Center of Automotive Management (CAM) hervorgeht.In den ersten vier Monaten wurden in Deutschland insgesamt 36.188 batteriebetriebene Fahrzeuge zugelassen. Das entspricht einem Wachstum von 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...