Marburg (pta007/16.06.2020/08:00) - _ * Führender Anbieter von Heizungs- und Klimasystemen setzt auf Selfios Online-Vertriebsstärke * Langjährige Zusammenarbeit wird weiter gestärkt und ausgebaut



Marburg, 16. Juni 2020 - Die WOLF GmbH (www.wolf.eu), einer der weltweit führenden Anbieter von Heizungs- und Klimasystemen mit zehn Tochterfirmen sowie 60 Vertriebspartnern in über 50 Ländern, hat mit der Selfio GmbH (www.selfio.de), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (WKN: 516790), eine Vereinbarung zur erweiterten Online-Vermarktung ausgewählter WOLF-Produkte geschlossen. Die Partner nutzen die Möglichkeit, zunächst Lüftungsanlagen der Serie Comfort-Wohnungs-Lüftung (CWL) unter der Marke "Selfio powered by WOLF" über den Online-Shop der Selfio zu vertreiben.



Schon die bisherige Zusammenarbeit beider Partner zeichnete sich durch ein hohes und weiter zunehmendes Absatzvolumen aus. WOLF trägt mit diesem neuen Schritt der Verlässlichkeit der Partnerschaft sowie der Vertriebsstärke bei Selfio Rechnung. Der Erfolg der Kooperation beruhte auch bisher schon neben der hohen Qualität der WOLF-Produkte auf dem deutschlandweiten Einsatz der eigenen Logistik seitens Selfio sowie auf der Onlinemarketing- und Beratungskompetenz, die einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil darstellt und Selfio - laut Fachpresse - zu einem der führenden spezialisierten Online-Händler Deutschlands gemacht hat.



Für Selfio ist die Kooperation zu beiderseits vorteilhaften Konditionen ein Ansatz zur Erweiterung des Eigenmarkenanteils im Produktspektrum. Zudem stärkt Selfio seine Marktpositionierung im Schwerpunkt Heizungs- und Klimatechnik und erschließt sich zusätzliche wirtschaftliche Potenziale. Dem Start mit der aktuellen Lüftungsanlage soll bald eine ganze Serie weiterer Produkte folgen, zunächst das zugehörige Kanalsystem. Durch die Erweiterung des gemeinsamen Produktspektrums wird die Planungssicherheit für beide Seiten weiter erhöht.



"Die WOLF Comfort-Wohnungs-Lüftung ist ebenso wie auch andere WOLF-Produkte ein fester Bestandteil unseres Angebotsspektrums", betont Dominik Schmucki, Geschäftsführer der Selfio GmbH: "Rund um die neue Marke 'Selfio powered by WOLF' haben wir für unsere Kunden attraktive Zusatzleistungen entwickelt, mit denen wir auf eine hohe Akzeptanz und damit weiteres Wachstum setzen."



Details zum aktuellen Produkt finden sie auf: https://www.youtube.com/watch?v=3oyST5jHmkQ



Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3U.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK), Erneuerbare Energien (EE) und Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsfelder Cloud Computing und Onlinehandel energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel UUU).



