Die Lufthansa-Aktie steht derzeit im Fokus der Anleger. Denn in den vergangenen 6 Monaten hat das Papier der Kranich-Airline durch die Corona-Krise rund 38% an Wert verloren und ist am 24. April 2020 auf ein neues 15-Jahres-Tief bei 7,26 Euro gefallen. Mittlerweile notiert der Lufthansa-Aktienkurs wieder über 10 Euro (aktuell: 10,65 Euro).Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die...

Den vollständigen Artikel lesen ...