Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag von seiner freundlichen Seite.Der DAX eröffnete mit einem Aufschlag von 2,16 Prozent bei 12.168,37 Zählern und übersprang somit die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten.Die Rückendeckung der US-Notenbank Fed hellt die Stimmung an den Börsen am Dienstag merklich auf. Nach sechs Handelstagen in Folge mit Verlusten geht es mit dem DAX wieder kräftig aufwärts.Die Fed will zur Stabilisierung der Finanzmärkte in der ...

