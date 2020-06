Der Goldpreis konnte gestern einen Großteil seiner Verluste, die während des Tages aufgelaufen waren, wieder abbauen. Doch zum Sprung in den positiven Bereich fehlte zumindest bei Gold selbst die Kraft. Anders sah das bei den Goldminenaktien aus. Diese drehten nach einem anfänglichen Minus von rund vier Prozent (gemessen am GDX) ins Plus. George Gero, Direktor bei RBC Wealth Management, ruft zur Schnäppchenjagd auf."Verkäufe haben Verkäufe ausgelöst", sagt George Gero. Die starken Einbrüche bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...