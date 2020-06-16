FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CROWN MEDIA HOLDINGS LTD. CM3 AU000000CM85
AB/FROM ONWARDS 16.06.2020
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CROWN MEDIA HOLDINGS LTD. CM3 AU000000CM85
AB/FROM ONWARDS 16.06.2020
CROWD MEDIA-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de