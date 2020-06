Paris (www.anleihencheck.de) - Der erneute Einbruch an den Börsen ist kein "Grund, die in den letzten Wochen erlebte, beeindruckende Börsenrally infrage zu stellen", so Alexis Bienvenu, Fondsmanager bei LFDE - La Financière de l?Échiquier. Denn die Märkte würden aktuell vor allem von den geldpolitischen Maßnahmen der Staaten und Zentralbanken getragen und nicht von den Fundamentaldaten. Solange die großen Akteure weiter daran festhalten würden, die Wirtschaft zu stützen, sei es vorerst nicht relevant, dass "die Lage weltweit angespannt bleibt". ...

