Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Ottobrunn bei München (pts009/16.06.2020/08:50) - Anbieter für Messgeräte in den Bereichen WLAN-Netzwerke, Glasfasertechnik und Kupferkabelmesstechnik gibt es viele am Markt. Als Kompetenz-Center bietet eudisa https://www.eudisa.com/ aber auch die entsprechende Ausbildung für Anwender, Installateure, Elektriker, Errichter, Betreiber von WLAN-Netzen, IT-Systemhäuser, Glasfaser-Neueinsteiger, Auszubildende und Projektleiter in LWL- und Glasfaser Installationen und Kupferkabel-Verkabelungen. Dabei gilt: Schulungen und Seminare von eudisa sind immer herstellerneutral und auf modernstem Stand der Technik. Nicht zuletzt aufgrund seiner Expertise und der Ausbildungstätigkeit wurde eudisa auch zum anerkannten ekahau-Goldpartner. Die Workshops und Schulungen 2020 beginnen im Frühjahr. Informationen über Inhalte und Termine unter: https://www.eudisa.com/wissen/ Experten lehren Basiswissen und Tipps und Tricks für Kupfer-, LWL/Gasfaser- und WLAN-Profis Ulrich Diehl ist Geschäftsführer der eudisa GmbH, einem der führenden Anbieter von Messtechnikgeräten für Kupfer-, Glasfaser- und WLAN-Netzwerken und Goldpartner von ekahau. Er nennt die Gründe für seine Weiterbildungsinitiative: "Egal, ob Verlegung von Glasfaser und Lichtwellenleitern, die Installation von Kupfer- oder WLAN-Netzwerken: Die Arbeit ist diffizil und erfordert höchste Präzision. Genau darum bieten wir auch unsere Fachseminare und Online-Webinare zur Weiterbildung von Handwerkern, IT-Experten und Technikern aus den unterschiedlichsten Branchen, um herstellerneutrales Wissen praxisnah und auf modernstem Stand der Technik zu vermitteln. Es werden dabei alle notwendigen Mess- und Prüfmethoden vermittelt, aber auch Kenntnisse zur Installation und Abnahme bei den verschiedenen Datenübertragungssystemen. Damit ermöglichen wir auch Quereinsteigern den beruflichen Ein-, Um- und Aufstieg in diese zukunftsweisenden Branchen." 1. eudisa Workshops/Fachseminare und Webinare für Techniker: a. Gratis WLAN-Online-Webinar im Frühjahr 2020: Ekahau Pro/Connect: Teil 1: Vorstellung der neuen Ekahau-Connect-Lösung Ekahau Pro/Connect Teil 2: WiFi-Planung mit Ekahau Site Survey Ekahau Pro/Connect Teil 3: Post deployment Site Survey Ekahau Pro/Connect Teil 4: Berichte mit Ekahau unter der Verwendung von Templates Online - Teil 1: 19.6.2020 11 - 11.30 Uhr Online - Teil 2: 26.6.2020 11 - 11.30 Uhr Online - Teil 3: 3.7.2020 11 - 11.30 Uhr Online - Teil 4: 17.7.2020 11 - 11.30 Uhr Anmeldung unter: https://www.eudisa.com/wissen/wlan/ b. Kostenpflichtige WLAN-Seminare im Frühjahr 2020: WLAN Seminar: WLAN-perfekt! Grundlagen - Messtechnik - Troubleshooting für die Praxis München, 8. bis 10. Juli 2020, noch Restplätze München, 17. bis 19. August, Plätze verfügbar München, 7. bis 9. Oktober 2020, Plätze verfügbar München, 9. bis 11. November 2020 Plätze, verfügbar Anmeldung unter: https://www.eudisa.com/wissen/wlan/ 2. eudisa LWL / Glasfaser Seminare 2020 in Theorie und Praxis Workshop für die Vermittlung von Basiswissen und richtigem Umgang mit Mess- und Spleißgeräten rund um Glasfaserverkabelungsstrecken/LWL - Modul 1 ist der perfekte Einstieg in die Welt der Glasfaser und von LWL. - Modul 2 lehrt die praktische Arbeit mit Spleißtechnik, OTDR, Dämpfungsmessungen unter Begleitung von eudisa. Modul 1 & 2 - Theorie & Praxis - LWL/Glasfaser Wissenstransfer und Arbeiten unter Begleitung von Experten: München, 12. & 13. August 2020, Plätze verfügbar München, 14. & 15. Oktober 2020, Plätze verfügbar Frankfurt/M, 12. & 13 November 2020, Plätze verfügbar München, 9. & 10. Dezember 2020, Plätze verfügbar Anfrage unter: https://www.eudisa.com/de/wissen/glasfaser/ 3. Kupfer-Datennetzwerke - Kupferkabel-Seminar: Praxisorientierter Workshop mit Basiswissensblock! In zwei Tagen lernen, wie man fehlerfrei Kupferkabel verlegt und zertifiziert! München, 7. & 8. Juli 2020, Plätze verfügbar Frankfurt/M, 26. & 27.August 2020, Plätze verfügbar München, 30. September & 1. Oktober 2020, Plätze verfügbar Frankfurt/M, 10. & 11. November 2020, Plätze verfügbar Anmeldung unter: https://www.eudisa.com/wissen/kupferkabel-seminare/ eudisa GmbH Die Experten für test & measurement Maria-Merian-Straße 8 D-85521 Ottobrunn b. München Telefon: +49 89 904 10 11 12 E-Mail: info@eudisa.com Web: https://www.eudisa.com/ (Ende) Aussender: eudisa GmbH Ansprechpartner: Ulrich Diehl Tel.: +49 89 9041011 33 E-Mail: ulrich.diehl@eudisa.com Website: www.eudisa.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200616009

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2020 02:50 ET (06:50 GMT)