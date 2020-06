DGAP-Media / 2020-06-16 / 09:00 *Your Family Entertainment AG geht eine strategische Partnerschaft über Kinderprogramme mit Blue Ant Media / ZooMoo Networks ein* _Die synergetische Partnerschaft sieht den Austausch von Inhalten beider Unternehmen im Bereich Familien-Unterhaltung zwischen den Plattformen von YFE und ZooMoo Networks vor._ *München, den 16. Juni 2020* Your Family Entertainment (YFE), ein führendes deutsches Medienunternehmen für Kinder- und Familieninhalte, verkündet heute eine strategische Partnerschaft mit dem internationalen Medienkonzern Blue Ant Media/Kanada. In dieser Partnerschaft werden beide Partner exklusive Inhalte vom Blue Ant Media-Familiensender *ZooMoo Networks* ("ZooMoo") und YFE's qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogramme für Kinder und die ganze Familie teilen. Blue Ant Media wird YFE-Originalinhalte auf ZooMoo Networks, dem interaktiven Natursender für Kinder, zeigen. Das ZooMoo-Programm verbindet dabei faszinierende Tieraufnahmen mit Puppen, Animationen und Erzählungen und schafft so eine einzigartige Fernseh- und Lernerfahrung für Vorschulkinder. ZooMoo wird eine Auswahl aus der preisgekrönten Bibliothek der YFE ausstrahlen, wie _Gloria und Ihre Familie_ über das pfiffige und neugierige Mädchen Gloria oder die Edutainment-Serie _Albert Sagt. Natur-Aber Nur!_. Die ZooMoo-Zuschauer werden ebenfalls in den Genuss von Komödien wie _Bob's Beach_ (über einen der coolsten Hunde von ganz New York City, der nach einem Schiffbruch auf einer tropischen Insel gestrandet ist) oder _Urmel_, das auf dem bekannten Kinderbuch basiert, kommen. YFE wird umgekehrt eine tolle Auswahl aus dem ZooMoo-Katalog auf ihren internationalen Kids- und Familiensendern Fix&Foxi und RiC ausstrahlen. Dazu gehören die prämierte _Kooki's Crafty Show_, in der ein verrückter roter Panda das junge Publikum inspirieren wird, die wilde Seite ihrer Kreativität freizusetzen oder auch _Jelly Jamm_, eine Serie, die Musik, Spaß und Freundschaft zelebriert. Zusätzlich wird YFE weitere ausgewählte Inhalte ausstrahlen wie _Animal Alphabet_, in der Kinder sich einen Spaß daraus machen, den Anfangsbuchstaben wilder Tiere zu erraten oder _Growing Up_, einem Mix aus Live Action und Animation über eine Baby-Raupe, die andere Tiere beim Aufwachsen beobachtet. Daneben gibt es bei YFE zukünftig die Serie _Move It_, eine Puppen- und Animationsserie, die Kinder dazu motiviert, wie ihre Lieblingstiere zu tanzen. Mit dieser Kooperation heben YFE und ZooMoo echte Synergien, da sich die Inhalte durch den jeweils hohen qualitativen Anspruch und die gemeinsamen Philosophie für edukative und unterhaltsame Inhalte hervorragend ergänzen. *Bernd Wendeln, COO der Your Family Entertainment AG in München, freut sich sehr über diese neue Partneschaft: *"Wir sind sehr stolz die ZooMoo-Tierwelt unseren internationalen Zuschauern vorzustellen, da sie perfekt in unser Kids-safe Ecosystem passt. Wir sind zuversichtlich, dass dies der Anfang einer langen, fruchtbaren Zusammenarbeit und Freundschaft sein wird!" "Unsere Partnerschaft mit YFE ermöglicht es uns, das Angebot von ZooMoo an vertrauenswürdiger, edukativer Unterhaltung für Kinder mit Inhalten zum Thema Natur und Wildtiere zu stärken, die perfekt zur Qualität unseres speziell kuratierten Angebots passt", *sagt Ward Platt, CEO, Kids & Global Networks, Blue Ant Media.* *Blue Ant Media* is an international producer, distributor, channel operator and gaming video content company. We own and operate numerous production companies in North America and Asia-Pacific under the Blue Ant Studios banner, creating content for broadcasters and streaming platforms in multiple genres including factual entertainment, natural history, documentary, adult animation and drama. Our distribution business, Blue Ant International, offers a substantial catalogue of content, including one of the world's largest 4K natural history offerings. Blue Ant Media operates channels on multiple continents under 14 brands including Love Nature, Smithsonian Channel Canada, BBC Earth (Canada), ZooMoo, Arcade Cloud and more. Omnia Media, our gaming video content company, has the largest gamer talent network in the world. It creates and distributes gaming video content and podcast shows across digital and OTT platforms such as YouTube, Snapchat, Facebook, and more. Blue Ant Media is headquartered in Toronto, with eight international offices in Los Angeles, Singapore, London, Dunedin, Washington DC, Sydney, Beijing and Taipei. Blueantmedia.com [1] *ZooMoo Networks *is an interactive, children's nature broadcaster with television channels available in over 135 territories. ZooMoo Networks is a joint venture with DirectTV Latin America, an AT&T company, which holds a 30% stake in the company. The business' television programming is comprised of over 500 hours of original content, combining spectacular wildlife footage with puppetry, animations and narration to create a unique viewing and learning experience for preschool viewers, aged three to six. ZooMoo's revolutionary second screen app provides multi-platform, interactive play for kids via iOS and Android devices. *Über die Your Family Entertainment AG* Die Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmvermögen gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Die YFE betreibt daneben erfolgreich den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" in der DACH- und der MENA-Region. Zusätzlich strahlt die YFE den Free-TV Sender "RiC" sowie verschiedene mobile und digitale Sender aus. *Kontakt Your Family Entertainment AG* Armin Schnell Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0 Fax: +49 (0) 89 99 72 71-91 E-Mail: armin.schnell@yfe.tv www.yfe.tv [2] www.fixundfoxi.tv Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Your Family Entertainment AG Schlagwort(e): TV/Radio 2020-06-16 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yfe.tv ISIN: DE000A161N14 WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 1070553 Ende der Mitteilung DGAP-Media 1070553 2020-06-16 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c29010f50e92f2317afe168efc65077e&application_id=1070553&site_id=vwd&application_name=news 2: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a96ba7cef5050785e3a1b4496edf815b&application_id=1070553&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)