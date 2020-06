GOLD und DOW konnten sich zum Wochenauftakt zunächst von den Tiefs erholen. Die Frage ist nur: Finden sich am zweiten Handelstag der Woche weitere Käufer? BRENT hingegen steht in der Korrektur und signalisiert mit Kaufstärke am Support einen möglichen Fortgang des Aufwärtstrends der letzten Wochen. GOLD mit korrektiven Anstiegen im Abwärtstrend Tickmill-Analyse: Gold im 4-Stundenchart GOLD trendet seit Erreichen des Jahreshochs bei gut 1.765,00 USD ...

