Die Anleihenmärkte waren ähnlich wie die Aktienmärkte zwischen Deflations- / Ausfallrisiken und der Aussicht auf ein durch die Maßnahmen der Zentralbanken und Regierungen geschaffenes reflationäres Umfeld hin und her gerissen. Didier Saint Georges hier im Auszug zu Anleihen. Die Fortschritte in Europa bei der Auflegung eines 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds mit 500 Milliarden an Subventionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...