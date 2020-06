Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Steak Frites, petit café und Rillettes: Jeder, der schon mal ein Buch von Luc Bannalec gelesen hat, weiß, dass diese drei Dinge nur eins bedeuten können: Man hat es mit Kommissar Georges Dupin zu tun - dem Ur-Pariser, der vor einigen Jahren in die Bretagne strafversetzt wurde und seitdem die Bretonen mit ihren Eigenheiten und vor allem ihren Delikatessen immer mehr zu schätzen weiß. In seinem neunten Band "Bretonische Spezialitäten" kombiniert Bannalec einmal mehr den spannenden Stoff eines guten Krimis mit der unvergleichlichen bretonischen Lebensart: Dupin ermittelt diesmal nämlich praktischerweise direkt in der Gastronomie-Szene der Gourmet-Hochburg Saint-Malo im Norden der Bretagne. Jessica Martin.Sprecherin: Viel schlimmer hätte es für Georges Dupin nicht kommen können: Er muss nach Saint-Malo, um dort ein Seminar zur Verbesserung der gesamtbretonischen Polizeiarbeit zu besuchen - ausgerechnet gemeinsam mit dem nervigen Präfekt Locmariaquer. Kein Wunder, dass der Kommissar erst mal Zerstreuung in der lokalen Markthalle sucht...O-Ton 1 (Bretonische Spezialitäten, 32 Sek.): "Dupins Blick blieb an einem Stand mit köstlich aussehenden Wurstwaren hängen. Bretonische Würste, ganze Schinken, roh, gekocht, geräuchert. "Was kann ich für Sie tun?", fragte ein hochgewachsener Verkäufer. "Ich ..." Hohe, schrille Schreie unterbrachen Dupin. Sie kamen ganz aus der Nähe, es konnten bloß ein paar Meter sein. Auf den glänzenden Fliesen - Dupin sah sie erst jetzt - lag eine Frau, gekrümmt, bewegungslos, auf der rechten Körperseite. Und das Makaberste: Auf Herzhöhe steckte ein Messer."Sprecherin: Es handelt sich um eine lokale Berühmtheit: Die Tote ist keine Geringere als die Topgastronomin Blanche. Der Fall ist spektakulär und zieht weite Kreise. Kein Wunder also, dass Dupins Vorgesetzte beschließen, die neue gesamtbretonische Zusammenarbeit direkt in die Tat umzusetzen und die Seminarteilnehmer auf den Fall anzusetzen.O-Ton 2 (Bretonische Spezialitäten, 21 Sek.): "Sie werden in diesem dramatischen Fall ab sofort zusammen mit Commissaire Huppert ermitteln. Fortan bilden Sie drei ein Team. Sie berichten an uns vier", ein strenger Gesichtsausdruck. "Wie könnte es uns besser gelingen, die Kooperation zwischen den Départements zu stärken, als durch eine echte gemeinsame Ermittlung. Zumal in einem derart komplizierten Fall."Sprecherin: Wohl oder übel muss sich der einzelgängerische Dupin also auf die Ermittlung im Team einlassen - zum Glück bekommt er dabei Unterstützung von seinen Kollegen zu Hause. Allen voran: Seine Assistentin Nolwenn, die anfangs gegen diese Zusammenarbeit war...O-Ton 3 (Bretonische Spezialitäten, 18 Sek.): "Die allmächtigen Götter haben entschieden, sie wollen es nicht anders. Dann soll es so sein. Kein spektakulärer Fall ohne Sie, das ist offenbar Ihr Schicksal." Ihr Tonfall war kämpferisch, Nolwenn war wieder ganz sie selbst: "Das Commissariat de Concarneau steht zur Verfügung, Monsieur le Commissaire! Alle vereint, wann immer Sie uns brauchen. Saint-Malo hin oder her."Sprecherin: Und natürlich hat die smarte und urbretonische Nolwenn so ihre Gründe...O-Ton 4 (Bretonische Spezialitäten, 19 Sek.): "Denken Sie an das Finistére! Wir stehen für das Finistére." Es war ein bisschen unheimlich, für einen Moment hatte Nolwenn wie der Präfekt geklungen. "Bis später." Schon hatte sie aufgelegt. Ein Lächeln huschte über Dupins Gesicht. Es ging um das Finistére. Ihr Heimat-Département! Der Wettstreit der bretonischen Stämme hatte begonnen.Abmoderationsvorschlag: Der neunte Fall des unvergleichlichen Georges Dupin "Bretonische Spezialitäten", gelesen vom großartigen Gerd Warmeling ist bei Argon erschienen. Das Buch dazu bei Kiepenheuer & Witsch. Beides ist ab sofort (16.6.) im Handel erhältlich! Mehr Infos dazu auch unter Argon-Verlag.de (https://www.argon-verlag.de/)Pressekontakt:Maria NowotnickTelefon: +49 (0)30 25 76 206 45Fax: +49 (0)30 25 76 206 20E-Mail: maria.nowotnick@argon-verlag.deOriginal-Content von: ARGON-Verlag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107995/4624649