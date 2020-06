Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Mitglieder des Verbandes der deutschen Pfandbriefbanken haben den Verbandspräsidenten Louis Hagen einstimmig in seinem Amt bestätigt. Das teilte der Verband in Berlin mit. Der Vorstandsvorsitzende der Münchener Hypothekenbank sei damit bis zur nächsten Präsidentenwahl im Rahmen der Mitgliederversammlung 2022 gewählt. Die Agenda für seine dritte Amtszeit werde neben der Vertretung der Interessen der Pfandbriefbanken in zentralen Regulierungsvorhaben von der Bewältigung der Corona-Krise geprägt sein.

"Unser erklärtes Ziel ist es, unsere Mitgliedsinstitute dabei zu unterstützen, sicher durch die Phase der wirtschaftlichen Rezession zu navigieren", betonte Hagen. Im Fokus stünden dabei die regulatorischen Rahmenbedingungen, "die Banken nicht zusätzlich belasten dürfen, sondern es ihnen erleichtern sollen, mit der Krise umzugehen". Auch Bewertungsfragen und bilanzielle Themen stünden oben auf der Agenda.

