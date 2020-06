von Stephan Bauer, Euro am SonntagDie Aktie des Chipproduzenten Micron Technology war an der US-Technologiebörse Nasdaq erneut stark gefragt. Die Aussichten für die Halbleiterbranche gelten wegen des Digitalisierungsschubs, den die Corona-Pandemie in zahlreichen Bereichen wie Homeoffice oder Cloud-Computing ausgelöst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...