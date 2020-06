Die scharfe Korrektur an den Märkten findet am Dienstag bereits wieder ein schnelles Ende. Vor allem die zyklischen Aktien legen deutlich zu. Mit einem Plus von knapp sieben Prozent führen die Papiere von ThyssenKrupp den MDAX an. Doch die Probleme des Konzerns bleiben. Stahl-Chef Bernhard Osburg spricht nun klar an, wo die Herausforderung liegen.In einem Gastbeitrag für das Handelsblatt fordert Osburg, dass die Corona-Krise für die Transformation der Stahlindustrie genutzt werden müsse. Seine Branche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...