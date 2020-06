Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kommentare der Notenbanken bleiben weiterhin dovish, so die Analysten der DekaBank.Vor allem die Ankündigung der FED, ein monatliches Mindestvolumen an Käufen von US-Treasuries und MBS-Papieren in Höhe von 120 Mrd. US-Dollar beizubehalten, unterstütze die globalen Anleihemärkte. Dennoch erscheine das Potenzial für ein anhaltend bullisches Flattening der Bundkurve inzwischen begrenzt. Bei Renditen 10-jähriger Bunds unter -0,40% dürften die Sorgen vor den in den kommenden Wochen ansteigenden Neuemissionen dominieren. Die Analysten der DekaBank würden unverändert optimistisch bleiben, was das kurze und mittlere Laufzeitsegment anbelange, da hier die Suche nach TLTRO III Tender-Gegenanlagen ihre stärkste Wirkung zeigen sollte. Vor allem in der Peripherie erscheinen die Niveaus auch mit Blick auf die Einführung des EU-Wiederaufbaufonds weiterhin sehr attraktiv, so die Analysten der DekaBank. (Ausgabe vom 15.06.2020) (16.06.2020/alc/a/a) ...

