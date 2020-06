Frankfurt (www.anleihencheck.de) - US-Staatsanleihen handelten im Mai in vergleichsweise engen Bahnen seitwärts, so die Experten von Union Investment.Die täglichen Kursausschläge seien gering gewesen. An kursbewegenden Themen habe es nicht gemangelt, jedoch hätten sich die Einflussfaktoren letztlich die Waage gehalten. Zur engen Handelsspanne dürfte auch die US-Notenbank mit ihren Ankäufen einen wichtigen Teil dazu beigetragen haben. Im Vergleich zum Vormonat sei die Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen lediglich um einen Basispunkt auf 0,65 Prozent angestiegen. ...

