Hannover (www.anleihencheck.de) - Die im Vormittagshandel aufgrund wiederaufflammender Corona-Sorgen erzielten Gewinne am deutschen Anleihemarkt schmolzen am Nachmittag mit der Trendwende an den Aktienbörsen nahezu dahin, so die Analysten der Nord LB.Die deutsche Wirtschaft komme nach der Corona-Rezession nur langsam wieder in Fahrt. Nach Ansicht der Bundesregierung werde "ab Mai mit der schrittweisen Lockerung der Corona-bedingten Einschränkungen die wirtschaftliche Erholung einsetzen. Der weitere Erholungsprozess im zweiten Halbjahr und auch danach wird schleppend erfolgen und sich länger hinziehen", habe das Wirtschaftsministerium im Monatsbericht weiter mitgeteilt. Die außenwirtschaftlichen Impulse für die exportabhängige Industrie dürften angesichts der schweren Rezession bei vielen Handelspartnern "noch über längere Zeit niedrig bleiben". ...

