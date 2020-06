FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kräftigen Kursgewinnen zeigen sich Europas Börsen am Dienstag. Für gute Laune sorgt eine noch weiter gelockerte Geldpolitik der US-Notenbank. Sie hat am Vorabend angekündigt, ihr kürzlich beschlossenes Programm zum Kauf von US-Unternehmensanleihen auszuweiten. Die Nachricht sorgte für einen Stimmungsumschwung an der Wall Street im späten Geschäft. Schon die DAX-Futures feierten dies, nun folgt der DAX-Index über 300 Punkten Plus oder 2,5 Prozent auf 12.200 Zähler. Im Euro-Stoxx-50 geht es um 2,4 Prozent auf 3.211 Punkte nach oben. Alle DAX-Aktien notieren kräftig im Plus, teils mit Gewinnen von über 4 Prozent.

US-Notenbank will Unternehmensschulden direkt kaufen

Die Fed will nun auch Unternehmensanleihen direkt am Markt kaufen. Bisher hatte sie nur Anleihe-Fonds gekauft. Auch bei der Qualität wird sie nicht mehr genau hinschauen, die Anleiheratings dürfen bis hinunter auf BBB- oder Baa3 gehen. Entsprechend nimmt sie damit auch höhere Ausfallwahrscheinlichkeiten in Kauf. "Mit diesem Programm wird die Fed die Finanzierungskosten für die Unternehmen deutlich senken. Und wer niedrigere Kapitalkosten hat, hat am Ende einen höheren Gewinn", kommentiert Thomas Altmann von QC Partners.

Konjunkturpaket kommt dazu

Dazu kommt auch die Hoffnung auf das nächste Konjunkturpaket. Hier sei ein 1 Billionen Dollar schweres Infrastrukturprogramm in Arbeit. Und auch die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle nimmt ab. Dank Fortschritten bei der Suche nach Therapien und Impfstoffen dürfte man die Länder dann besser vorbereitet vorfinden.

Und von Analysten wird angezweifelt, ob es dann überhaupt noch einmal zu einem Lockdown der Wirtschaft kommt. So hatte Morgan Stanley am Vortag ihr Kursziel für den S&P500-Index erhöht; begründet wurde dies u.a. damit, dass die US-Wirtschaft wegen des politischen Drucks selbst bei einer Zweiten Welle nicht mehr heruntergefahren würde.

Rally bei Konjunkturaktien

Gesucht sind daher vor allem konjunkturabhängige Aktien: Im DAX springen Daimler um 5,4 Prozent, BWM fast 3 Prozent, VW 1,8 Prozent. Lufthansa legen 5,6 Prozent zu, MTU 3,7 Prozent. Heidelbergcement führen den DAX wegen der Infrastruktur-Hoffnungen mit 6,5 Prozent Kursgewinn an.

Im MDAX steigen Thyssenkrupp und Hochtief fast 7 Prozent, für Airbus und Fraport geht es über 5 Prozent nach oben. Industriewerte wie Kion, Hella, Lanxess und andere legen gut über 4 Prozent zu. In Europa ist der Bausektor mit 3,8 Prozent der Tagesgewinner. Renault und Arcelormittal springen hier um knapp 6 Prozent.

Gegen den Trend kräftig unter Druck stehen Zalando und fallen als einziger Wert im MDAX um 5,2 Prozent: Hier hat Großaktionär Kinnevik seine Beteiligung auf 21,3 Prozent von 25,8 Prozent reduziert. Nach der Verdoppelung des Kurses sei der Verkaufszeitpunkt gut gewählt, heißt es im Handel.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.216,33 2,55 79,93 -14,12 Stoxx-50 2.982,43 2,04 59,69 -12,36 DAX 12.233,85 2,71 322,50 -7,66 MDAX 25.976,14 2,13 541,60 -8,25 TecDAX 3.152,33 2,34 72,21 4,56 SDAX 11.570,84 2,29 258,71 -7,52 FTSE 6.221,72 2,59 157,02 -19,59 CAC 4.936,51 2,51 120,80 -17,42 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,43 0,02 -0,67 US-Zehnjahresrendite 0,74 0,01 -1,94 DEVISEN zuletzt +/- % Di., 8.13 Uhr Mo, 17:11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1334 +0,07% 1,1335 1,1269 +1,1% EUR/JPY 121,68 +0,10% 121,84 121,0534 -0,2% EUR/CHF 1,0755 +0,05% 1,0759 1,07 -0,9% EUR/GBP 0,8976 -0,01% 0,8952 0,8969 +6,1% USD/JPY 107,34 +0,01% 107,48 107,4225 -1,3% GBP/USD 1,2628 +0,07% 1,2663 1,26 -4,7% USD/CNH (Offshore) 7,0717 +0,00% 7,0662 7,0830 +1,5% Bitcoin BTC/USD 9.481,26 +0,52% 9.542,51 9216,7550 +31,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,01 37,12 -0,3% -0,11 -37,1% Brent/ICE 39,59 39,72 -0,3% -0,13 -37,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.723,24 1.725,50 -0,1% -2,27 +13,6% Silber (Spot) 17,35 17,45 -0,6% -0,10 -2,8% Platin (Spot) 821,25 814,50 +0,8% +6,75 -14,9% Kupfer-Future 2,60 2,57 +1,1% +0,03 -7,8% ===

