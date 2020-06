Dosier- und Steuerungsventil in einem

Mit dem mediengetrennten Magnetventil Vyka von Festo lassen sich sowohl Flüssigkeiten exakt dispensieren als auch Flüssigkeitsströme in Kanalplatten, sogenannte Continuous-Flow-Anwendungen, steuern. Das kompakte Ventil dosiert kleine Mengen präzise bei einer Breite von nur 7 mm. Anwender setzen das Flüssigkeitsventil mit seiner hohen Leistungsdichte im Labor ein, aber auch in der Parfüm- und Aromaindustrie oder beim Verpacken von Kontaktlinsen kommt es zum Einsatz. Durch Verwendung der Hochleistungspolymere FKM und FFKM als Trennmembran eignet sich das Magnetventil auch für aggressive Medien. Das geringe interne Volumen ermöglicht die einfache Reinigung. In Kombination mit den FDA gelisteten Materialien ist das Ventil für hochsensible Anwendungen geeignet. Die Stromregelung sorgt für hohe Reproduzierbarkeit des Schaltverhaltens. Die Haltestromabsenkung der ansteckbaren Elektronik verhindert die Erwärmung auch empfindlicher Medien.

Sitzventile jetzt mit Pharma-Zulassung

Die Sitzventile Gemü 507, 550 und 554 mit Edelstahlventilkörpern und PTFE-Dichtung erfüllen nun die Voraussetzungen für den Einsatz in der Pharmaindustrie und der Medizintechnik. Die Ventile haben eine Zulassung nach USP Class VI erhalten. Die US Food and Drug Administration (FDA) teilt die in der Medizintechnik und Pharmaindustrie verwendeten Kunststoffe im US-amerikanischen Arzneibuch (USP) in sechs Biokompatibilitätsklassen ein. USP Class VI ist die strengste dieser sechs Kategorien.

Doppelsitzventile für schnelle Reinigung

APV hat eine weitere Generation von Doppelsitzventilen auf den Markt gebracht. Die neue D4-Baureihe, die auf eine sichere und schnelle Reinigung ausgelegt ist, wird in Deutschland von Axflow vertrieben. Ein Anschluss für die CIP-Spritzung des Leckageraums ist bereits standardmäßig integriert. Ebenfalls in allen Ausführungen vorhanden ist die Konstruktion mit ausbalanciertem oberen und unteren Schaft, so dass sich die Durchflussrichtung flexibel ändern lässt - ohne Blockieren und unempfindlich gegenüber Druckschlägen. Die CU4-Kontrolleinheiten mit übersichtlicher und klarer Dioden-Anzeige überwachen und steuern das Ventil voll automatisch, arbeiten mit beschleunigter Ansprechzeit und sind besonders effizient im Druckluftverbrauch. Durch einen schmalen Ventilkopf und entsprechend lange Rohrenden können die Modelle bei Neuinstallationen direkt verschweißt werden, ohne zusätzliches Versatzstück. Wenn bereits das Vorgängermodell DA3+ zum Einsatz kommt, lässt sich dieses eins zu eins durch das DA4-Modell ersetzen - ohne weitere Anpassung der Verrohrung. Das einzelne Ventil hat nach Angaben des Herstellers ein bis zu 40 % geringeres Gewicht als vergleichbare Produkte. So lässt sich der Austausch ohne spezielles Werkzeug und ohne Hebe-Anlagen durchführen. Die gleichen Dichtungssätze können in unterschiedlichen Baugrößen zum Einsatz kommen.

Aseptische Doppelsitzventile

Auch Alfa Laval hat sein Produktprogramm von vermischungssicheren Ventilen um die aseptischen Doppelsitzventile Aseptic Mixproof erweitert. Sie eignen sich für sterile Verfahrensprozesse und basieren auf demselben modularen Aufbau wie die aseptischen Einzelsitzventile (Unique Single Seat Valve, SSV). Die Doppelsitzventile gibt es vorerst ...

