Straubing (ots) - Fußballspiele und Stadionbesuche sind Ventil, Freizeitspaß und Erfüllung für Tausende. Man muss sich schon überlegen, ob ein vernünftiges Konzept dafür nicht ein wenig Druck aus dem Corona-Kessel lassen könnte. Ob man so nicht Tausende von der Straße und von den Corona-Demos holt, die sich Demokratiefeinde zu eigen machen, um gefährliches Gedankengut unter die Leute zu bringen. Am Ende ist es eine Ermessensentscheidung. So wie jede Lockerung in Corona-Zeiten lediglich einen Kompromiss zwischen Gesundheit, Sicherheit und Freiheit bedeutet. Ein kleiner Schubser in Richtung Freiheit würde der aktuellen Stimmung im Land ganz guttun.



