Mowi-Aktie im Sinkflug: Neuer Coronavirus-Ausbruch in Peking besorgt die Anleger

Ein neuer Coronavirus-Ausbruch in China sorgte dieser Tage für kräftige Kursverluste bei den Aktien norwegischer Lachszüchter. Ausgangspunkt des neuen Ausbruchs in Peking soll der Großmarkt Xinfadi im Stadtbezirk Fengtai sein. Die chinesischen Behörden verkündeten in den zurückliegenden Tagen Dutzende Neuinfektionen in Peking.

Risikofaktor Lachs?

Der Großmarkt wurde am frühen Samstagmorgen geschlossen, nachdem hier Coronaviren auf Schneidebrettern entdeckt worden waren, die für importierten Lachs auf dem Großhandelsmarkt verwendet worden waren. Laut Medienberichten ließ die Stadt entsprechende Proben entnehmen und ordnete eine vollständige Desinfektion an. Auf dem Großmarkt wird täglich mit einer großen Menge an Meeresfrüchten, Obst und Gemüse gehandelt.

Doch nicht nur dieser Großmarkt wurde durch die nachgewiesenen Coronaviren kalt erwischt. Viele große Supermärkte in Peking haben über Nacht Lachs aus ihren Regalen verbannt, wie staatliche Zeitungen am Montag berichteten.

