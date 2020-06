FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine optimistische Einschätzung vom Bankhaus Metzler zu Hapag Lloyd hat die Aktien der Container-Reederei am Dienstag nach oben katapultiert. Die ehemaligen SDax-Titel legten im frühen Handel in der Spitze um bis zu 11,5 Prozent zu. Zuletzt gewannen sie noch immer 8,4 Prozent auf 64,80 Euro.



Die Kursentwicklung in jüngster Vergangenheit verlief turbulent. Von Anfang April bis Mitte Mai hatte sich der Kurs in etwa verdreifacht bis auf fast 187 Euro. Geholfen hatte dabei, dass das Unternehmen trotz der Viruskrise für das laufende Jahr schwarze Zahlen anpeilt. Auch die Ankündigung eines harten Sparprogramms gab dem Kurs Schub. Anschließend stürzte der Kurs allerdings in ebenso kurzer Zeit bis zum Vortag wieder bis unter 60 Euro ab. Die Marke um 60 Euro erwies sich in den letzten Monaten immer wieder als Unterstützung.



Metzler-Analyst Guido Hoymann hob nun nach diesem Absturz sein Votum um zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" an, senkte aber das Kursziel von 83 auf 69 Euro. Er betonte die zuletzt sehr positive Entwicklung der Frachtraten und geht davon aus, das Hapag-Lloyd mit den Zahlen für das zweite Quartal positiv überraschen wird. Erst Anfang May hatte Hoymann die Aktien doppelt abgestuft - vor allem aus Bewertungsgründen, wie es damals hieß./ajx/mis

