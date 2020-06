Snapchat hat eine neue Plattform für Marketer gelauncht. Werbetreibende finden hier Tipps und Hintergrundwissen zu den verschiedenen Ad-Optionen der Social-Media-App. Da Snapchat vor allem von einer jüngeren Zielgruppe genutzt wird, war die Social-Media-App lange nicht als potenzieller Marketing-Kanal im Bewusstsein von Werbetreibenden. Mit einer neuen Lernplattform, die sich gezielt an Marketer und Agenturen richtet, will Snapchat sein eigenes Anzeigengeschäft jetzt noch zugänglicher machen. Snap Focus stellt, ähnlich wie Facebooks Blueprint, Best Practices ...

