Hamburg (ots) - Die Digitalisierung erfolgreich zur Umsatzsteigerung nutzen? Das tut leider nur ein geringer Teil der KMUs. Das Hamburger Tech-Startup Website-erstellen-lassen24 bietet mit seiner KI-gestützten Plattform ein Mietmodell für Websites inklusive eines eigenen Marketing-Managers. So schafft das Startup ein innovatives Konzept zur gezielten Förderung der deutschen Unternehmerlandschaft.Was wäre ein Unternehmen heute noch ohne Website?Was eigentlich selbstverständlich klingt, ist für viele Unternehmen in Deutschland noch immer nicht so recht greifbar: eine umsatzsteigernde Website. Viele Unternehmer halten an alten Geschäftskonzepten fest, sorgen sich darum, die "neue technische Welt" nicht bedienen zu können oder haben schlichtweg wenig Budget für Profi-Agenturen.Website-erstellen-lassen24 möchte den KMUs diese Sorgen von den Schultern nehmen und den krisengeschüttelten, deutschen Mittelstand mit einem innovativen Konzept nach vorne bringen. "Auf Website-erstellen-lassen24.de taucht der Unternehmer in eine Welt, die nur auf seinen Erfolg ausgerichtet ist. Für wenige Euro im Monat kann er seine Website in Auftrag geben und sich sein individuelles Marketing-Konzept von SEO, Logo Design, Flyer, PR, Google Ads Service über Social Media und Influencer Marketing zusammenstellen", so die Gründerin Marie Pabst.Konzept trifft technische Innovation"Im Unternehmen führen wir eine Du-Kultur. Unsere Kunden sollen sich wie Familienmitglieder fühlen. Dabei möchten wir den persönlichen Service mit technischer Innovation verbinden", fährt Pabst fort.Nach dem Bestellprozess erhält der Kunde Zugang zum Kundenbereich. "Dieser Kundenbereich wird gestützt von Künstlicher Intelligenz und enthält alle technischen Funktionen, wie etwa die Überwachung des Projektfortschritts, die Übermittlung von Briefings oder auch die kontinuierliche Auswertung und automatische Verbesserung der gebuchten Marketing-Maßnahmen", führt Pabst aus.Somit steht nicht nur ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung, sondern auch ein "virtueller Marketing Manager". Dank der Künstlichen Intelligenz schafft das Startup ein neues Ausmaß an Erfolgs- und Effizienzsteigerung im Marketing-Mix. Effizienz, die den deutschen Mittelstand digital wachsen lässt.