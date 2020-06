Erstes Unternehmen mit Zertifizierung in der Bananenindustrie

Dole Food Company gab heute bekannt, dass 11 Bananenplantagen in Kolumbien und zwei in Ekuador nach dem Standard für Water Stewardship der Alliance for Water Stewardship (AWS) zertifiziert wurden. Diese Zertifizierung beruht darauf, dass die Betriebe den Standard für das Wassermanagement auf den Plantagen von Dole ebenso wie für die Anbau- und Gewinnungsverfahren der Lieferanten angehoben haben.

Der Standard soll ganzen Landschaftsgebieten soziale, ökologische und wirtschaftliche Vorteile bringen und alle Nutzer eines bestimmten Wassereinzugsgebietes einbeziehen, um ihnen ein besseres Verständnis zu verschaffen, wie sich ihre Wassernutzung auf andere auswirkt. Das Ziel ist ein gemeinsamer und transparenter Einsatz für ein nachhaltiges Wassermanagement.

In seinem kürzlich veröffentlichten 2020 Corporate Responsibility and Sustainability Report bezeichnet Dole die Wassereinsparung und -optimierung als die relevanteste und wirkungsvollste nachhaltige Maßnahme in seinen Betrieben.

Mit der Erfüllung dieser Wassermanagement-Standards setzen Dole und seine Plantagenbetriebe ihre Bemühungen um eine noch verantwortungsvollere Wasserwirtschaft und die Eindämmung von Wasserproblemen in der Versorgungskette im gesamten Bananenanbau fort. Die in diesen 13 Plantagen gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen werden mit anderen Anbauregionen von Dole geteilt.

Die Erlangung der AWS-Zertifizierung ist Teil eines mehrjährigen Kooperationsprogramms, an dem Dole und seine Erzeuger zusammen mit dem World Wide Fund for Nature (WWF) und dem Lebensmitteleinzelhändler EDEKA in Deutschland beteiligt sind. Dieses Programm zielt darauf ab, auf effektive Weise für mehr Nachhaltigkeit auf den Bananenplantagen in Ekuador und Kolumbien zu sorgen. Neben einer nachhaltigeren Wassernutzung umfasst es ein integriertes Anbaumanagement, die Erhaltung und Förderung von Ökosystemen und Biodiversität sowie Klimaschutz, Abfallmanagement und soziale Aspekte.

"Es liegt auf der Hand, dass der Druck auf die lokalen Wasserressourcen, der auch von der globalen Nachfrage in der Versorgungskette ausgeht, heute größer ist als jemals zuvor in unserer Geschichte. Alle verantwortungsbewussten Stakeholder, darunter Landwirte, Händler, Einzelhändler, Kommunen sowie einzelne Bürger erkennen, dass wir nur durch Zusammenarbeit und kollektives Handeln eine gesunde und robuste Süßwasserversorgung für Mensch und Natur aufrechterhalten können", sagte Johannes Schmiester, Senior Project Manager Water Stewardship des WWF Deutschland. "Und wir brauchen branchenführende Partner, die eindeutig Stellung beziehen und sich verpflichten, ihren Teil zur Nachhaltigkeit dieser lebenswichtigen Ressource beizutragen, auf die wir alle angewiesen sind."

Xavier Roussel, Vice President of Marketing and Sustainability bei Dole Food Company, meinte dazu: "In der Landwirtschaft waren Nachbarn seit jeher voneinander abhängig, aber AWS hat diese Beziehungen aufgewertet, indem formell lokale Wasserplattformen geschaffen wurden, die sich auf die gleichen Wasserquellen stützen. Es ist wichtig, über die Grenzen unserer Plantagen hinaus zu denken. Viele Nachhaltigkeitsfragen, mit denen wir uns befassen, erfordern holistischere Lösungen und eine enge Zusammenarbeit vor Ort, um Verbesserungen für alle zu ermöglichen."

