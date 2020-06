Der Caterer Do & Co hat die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019/2020 präsentiert und erstmals in der Unternehmensgeschichte ein negatives Konzernergebnis erreicht, das speziell durch zusätzliche Sonderabschreibungen, Vorsorgen und Rückstellungen belastet ist. Das Unternehmen hat den Umsatz um 10,3 Prozent auf 935,37 Mio. Euro steigern können. Man sei bis Ende Februar 2020 "auf einem sehr guten Weg einen Jahresumsatz von knapp 1 Mrd. Euro zu erreichen und einen rein organischen Umsatzanstieg von 17,2 % im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen", so das Unternehmen. Die plötzliche auftretende COVID-19 Pandemie habe jedoch allein im Monat März 2020 zu einer drastischen Umsatzreduktion von -59,1 Mio. Euro geführt. Das EBITDA beträgt 70,11 Mio. Euro (vs. 80,37 Mio.) ....

