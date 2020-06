PANTAFLIX AG: Erfolgreicher Launch der Weltbild Online-Videothek mit PANTAFLIX-TechnologieDGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Produkteinführung PANTAFLIX AG: Erfolgreicher Launch der Weltbild Online-Videothek mit PANTAFLIX-Technologie16.06.2020 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PANTAFLIX AG: Erfolgreicher Launch der Weltbild Online-Videothek mit PANTAFLIX-TechnologieMünchen, 16. Juni 2020. Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) feiert gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner Weltbild den erfolgreichen Launch der Weltbild Online-Videothek.Bereits Ende Februar berichtete PANTAFLIX über die erfolgreiche Kooperation der beiden Partner. Ziel war es, das Angebot des Multikanal-Buchhandelsunternehmens durch ein spannendes Video-on-Demand-(VoD)-Streaming-Angebot zu verbreitern. Nun ist es soweit. Dank PANTAFLIX-Technologie können die Millionen Weltbild-Kunden ab sofort zahlreiche Filme online abrufen.PANTAFLIX ist es dabei gelungen, binnen kürzester Zeit seine eigene markterprobte Streaming-Technologie als maßgeschneiderte Lösung einem weiteren Business-Kunden zur Verfügung zu stellen. Mehr noch: Als Komplettanbieter begleitet PANTAFLIX Weltbild in Fragen der Technik, beim Betrieb der Plattform, beim Customer-Support und bei der Bereitstellung der Inhalte.So positioniert sich PANTAFLIX als starker Technologie- und Distributions-Partner im B2B2C-Bereich und schafft weitere Monetarisierungsmöglichkeiten auf beiden Seiten des Bildschirms.Rainer Knebel, CTO der PANTAFLIX AG: "Wir denken Streaming weiter und betrachten es nicht ausschließlich als Endkundengeschäft. Vielmehr ist es unser Anliegen, unsere innovative und flexible Technologie auch Businesskunden anzubieten. Hier tun sich für uns und unsere Partner zahlreiche Chancen auf. Unsere Kooperation mit Weltbild stellt dies eindrucksvoll unter Beweis."Christian Sailer, CEO von Weltbild: "Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Launch, der das Ergebnis einer großartigen Kooperation mit unserem Partner PANTAFLIX darstellt. Auf diese Weise erreichen wir in unserer Digitalisierungsstrategie einen weiteren, wichtigen Meilenstein."Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Produktionseinheit PANTAFLIX Studios sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer über alle relevanten Zugangswege.Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com.PANTAFLIX Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 1250903-30 E-Mail: sh@crossalliance.de Website: crossalliance.dePANTAFLIX Media Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Jens Jüttner Tel.: +49 (0)89 1250903-30 E-Mail: jj@crossalliance.de Website: crossalliance.de16.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: PANTAFLIX AG Holzstraße 30 80469 München Deutschland Telefon: +49 89 2323 85 50 Fax: +49 89 2323 85 519 E-Mail: ir@pantaflix.com Internet: www.pantaflixgroup.com ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange; BX EQS News ID: 1069605Ende der Mitteilung DGAP News-Service1069605 16.06.2020