Lufthansa nach Kaufsignal: Lukrative (Turbo)-Calls

Laut dem UBS-KeyInvest TrendRadar brach der Kurs der Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125) am 16.6.20 aus einem nach unten gerichteten Trendkanal nach oben hin aus. Die Kursziele liegen nun bei 11,64 Euro bzw. bei 12,93 Euro. Ein SL-Limit sollte bei 8,32 Euro platziert werden.

Wenn die Lufthansa-Aktie in den nächsten Wochen zumindest auf das Minimalziel bei 11,64 Euro zulegt, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 11 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis bei 11 Euro, Bewertungstag 21.8.20, BV 1, ISIN: DE000SB0TFQ1, wurde beim Aktienkurs von 10,52 Euro mit 1,13 - 1,15 Euro gehandelt.

Wenn sich der Kurs der Lufthansa-Aktie innerhalb der nächsten zwei Wochen auf 11,64 Euro steigert, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,62 Euro (+41 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 9,703 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 9,703 Euro, BV 1, ISIN: DE000HZ2UA58, wurde beim Lufthansa-Aktienkurs von 10,52 Euro mit 0,83 - 0,84 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Lufthansa-Aktie auf 11,64 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,93 Euro (+130 Prozent) erhöhen.

Faktor Long-Zertifikat

Anleger mit dem Wunsch, mit täglich angepasster Hebelwirkung an einem Kursanstieg der Lufthansa-Aktie teilhaben zu wollen, könnten auch ein Investment in Faktor Long-Zertifikate in Erwägung ziehen.

Das UBS-Faktor Long-Zertifikat auf die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE000UF0Q3Y7) bildet die Kursbewegungen der Aktie mit 10-facher Hebelwirkung ab.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Lufthansa-Aktien oder von Hebelprodukten auf Lufthansa-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de