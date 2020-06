Walmart bleibt auf Online-Wachstumskurs

Der US-Einzelhandelskonzern Walmart (WKN: 860853 / ISIN: US9311421039) setzt die bisherige Wachstumsstrategie konsequent fort. Dazu soll das Online-Geschäft ausgeweitet werden.

Kooperation mit Shopify

Der Handelskonzern will seinen Marktplatz für Drittanbieter-Produkte durch die Kooperation mit dem kanadischen E-Commerce-Anbieter Shopify ausbauen. Dazu sollen noch in diesem Jahr 1.200 von Shopify lizenzierte Händler in das Online-Angebot von Walmart aufgenommen werden. Das kündigte Walmart-Geschäftsführer Jeff Clementz gegenüber der Finanznachrichtenagentur Bloomberg an.

Den vollständigen Artikel lesen ...