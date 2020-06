PEKING (dpa-AFX) - Nach der Sprengung des südkoreanischen Verbindungsbüros in Nordkorea hat sich China für "Frieden und Stabilität" auf der koreanischen Halbinsel ausgesprochen. "Nordkorea und Südkorea sind ein Volk und als Nachbar hat China immer auf die Wahrung von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel gehofft", sagte Zhao Lijan, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Dienstag. Zuvor war bekannt geworden, dass Nordkorea das innerkoreanische Verbindungsbüro in der Grenzstadt Kaesong zerstört hat. Die Sprengung des Gebäudes am Dienstag in der grenznahen Stadt Kaesong sei im Zuge der Unterbrechung aller Kommunikationsverbindungen zwischen Süd- und Nordkorea erfolgt, berichteten die nordkoreanischen Staatsmedien./jpt/DP/eas

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de