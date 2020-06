Unterföhring (ots) -- Die großen Kinohits "Joker" (ab 3.7.), "Angel Has Fallen" (ab17.7.), "Der Fall Collini" (ab 31.7.) und "Zombieland: Doppelthält besser" (10.7.) im Juli als exklusive Premieren auf SkyTicket- Das neue Sky Original "Gangs of London" (ab 23.7.) sowie dieneuen Serien "Perry Mason" (ab 31.7.) und "Single Parents" (ab30.7.) starten mit den ersten Staffeln- Die siebte Staffel von "Elementary" (ab 1.7.), der zweite Teilder vierten Staffel von "Bull" (29.7.) über 13th Street und diezwölfte Staffel von "Doctor Who" (23.7.) über Fox Unterföhring, 16. Juni 2020 - Starke Kinohits und bestes Entertainment: Im Juli präsentiert Sky Ticket wieder zahlreiche Blockbuster als exklusive Premieren. Joaquin Phoenix' oscargekrönte Glanzleistung als "Joker" gehört genauso dazu, wie Gerard Butlers erneuter Einsatz als todesmutiger Präsidentenretter in "Angel Has Fallen". Außerdem können sich Sky Ticket Kunden auf Elyas M'Bareks mitreißende Performance in "Der Fall Collini" freuen. Und in "Zombieland: Doppelt hält besser", der Fortsetzung des Untoten-Kulthits, lassen es Woody Harrelson, Emma Stone und Jesse Eisenberg wieder richtig schön krachen.Für Serienfans hat Sky im Juli gleich mehrere große neue Serienstarts zu bieten: "Gangs of London" ist ein gefeiertes Sky Original aus England. Nachdem ein Gangsterboss ermordet wurde, kommt es zu einem brutalen Bandenkampf um dessen Nachfolge. Mit "Perry Mason" erzählt HBO in einer neuen Crime-Serie die Anfänge des legendären Strafverteidigers. Die neue ABC Sitcom "Single Parents" widmet sich dem alltäglichen Wahnsinn einiger alleinerziehender Eltern. Außerdem startet die siebte und letzte Staffel der Crime-Serie "Elementary" mit neuen Fällen für Sherlock Holmes und Joan Watson und auch die Kult-Serien "Bull" auf 13th Street und "Doctor Who" auf Fox gehen mit brandaktuellen Folgen und Staffeln ebenfalls auf Sky Ticket weiter.Die neuen Sky Ticket Highlights im Juli:Serien, Shows & Dokumentationen:- Elementary, S 7 (1.7.)- MasterChef USA, S 10 (6.7.)- Samurai Jack, S 5 (15.7.) - TNT Comedy- Dr. Stone, S 1 (15.7.) - TNT Comedy- That Time I Got Reincarnarted as a Slime, S 1 (15.7.) - TNTComedy- The Rising of the Shield Hero, S 1 (15.7.) - TNT Comedy- Liberty: Mother of Exiles (17.7.)- Himmelstal (19.7.) - TNT Serie- Gangs of London, S 1 (23.7.)- Doctor Who, S 12 (23.7) - Fox- Bull S4.2 (29.7.) - 13th Street- Single Parents, S1 (ab 30.7.)- Perry Mason, S 1 (31.7.) Filme:- Vom Lokführer, der die Liebe suchte... (ab 1.7.)- Joker (ab 3.7.)- Eine ganz heiße Nummer 2.0 (4.7.)- A Brush With Love (8.7.)- Zombieland: Doppelt hält besser (10.7.)- Black and Blue (11.7.)- Pharmacy Road (11.7.)- Angel Has Fallen (17.7.)- Booksmart (18.7.)- Bad Education (22.7.)- Stuber - 5 Sterne Undercover (24.7.)- The Last Full Measure (25.7.)- Der Fall Collini (31.7.) Weitere Neustarts:- Hängt ihn höher (6.7.)- Am Sonntag bist du tot (7.7.)- Last Night (7.7.)- Spotlight (13.7.)- The Big Short (20.7.)- Zeit für Legenden (21.7.)- 99 Homes - Stadt ohne Gewissen (28.7.) Über Sky Ticket:Mit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf einem Gerät ihrer Wahl zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.dewww.facebook.de/SkyCinemaDEwww.instagram.de/SkyCinemaDEKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackMail: Bilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4624978