Nachdem Videos der Zerstörung von Jump-Bikes heftige Kritik hervorgerufen hatten, kündigte Lime eine Lösung an. Jetzt sollen alle in Europa befindlichen Pedelecs in die Lime-Flotte aufgenommen werden. Anfang Mai hatten Uber und andere Investoren 170 Millionen US-Dollar in Lime investiert. Lime hatte dafür Ubers E-Bike- und Scooter-Geschäft Jump übernommen. Im Rahmen der Vereinbarung hätten Zehntausende der Pedelecs verschrottet werden sollen. Nachdem Videos der Zerstörung aber für heftige Kritik gesorgt hatten, bemühte Lime sich um eine Lösung für eine mögliche Weiternutzung. Jetzt steht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...