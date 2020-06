Anscheinend gibt es kein Schutz mehr, könnten man meinen, wenn man die letzten Monate an den Kapitalmärkten Revue passieren lässt. Denn scheinbar zerstört die Marktmanipulation im Zeitalter der Pandemie die traditionellen "sicheren Häfen'.Denn die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr zu einem starken Anstieg der Volatilität an den globalen Märkten geführt. Wir hatten bereits vor der Pandemie mehrfach über eine strukturelle "Tiefenströmung' im VIX, dem Volatilitätsindex auf den S&P 500 - Index berichtet. In ihm wurde sowohl die vor der Corona-Pandemie extreme Sorglosigkeit der Durchschnittsanleger, aber auch eine Tendenz zur Verschiebung des Korrekturniveaus nach oben deutlich.

Den vollständigen Artikel lesen ...