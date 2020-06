Genf (ots/PRNewswire) - Neuer Zusammenschluss internationaler Organisationen und ihrer Mitgliedsunternehmen arbeiten gemeinsam an der Entwicklung einer Roadmap für eine Elektronik-Kreislaufwirtschaft.Sims Lifecycle Services (SLS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich IT Asset Disposition (ITAD)%2Band%2Belectronics%2Brecycling&a=IT+Asset+Disposition+(ITAD)) (Entsorgung von IT-Anlagen) und Elektroschrott-Recycling, hat seine Teilnahme an der Circular Electronics Partnership angekündigt. Diese Gruppe, die vom Weltwirtschaftsforum und dem World Business Council for Sustainable Development (WBSCD) geleitet wird, bringt Mitgliedsorganisationen zusammen, die die gesamte Elektronik-Versorgungskette vertreten.Die Beteiligung von Sims Lifecycle Services umfasst sachbezogene Beiträge bei Sitzungen, die Erstellung und Überprüfung von Pfadberichten und die Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern der Pfadgruppe, um Vorteile zu aufzutun. All diese Bemühungen tragen zur Entwicklung einer Roadmap für eine Elektronik-Kreislaufwirtschaft bei.Jelle Slenters, Leiter der Geschäftsentwicklung, EMEA, erklärte: "Um eine Kreislaufwirtschaft für Elektronik zu erreichen, müssen wir mit Herstellern, Einzelhändlern, Hochschulen, Regierungsorganisationen und Vertretern des gesamten Elektronik-Ökosystems zusammenarbeiten."Slenters weiter: "ITAD-Anbieter wie Sims Lifecycle Services spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Entwicklung einer neuen Vision für die Elektronik, um Ökodesign, Dematerialisierung, Rücknahmeprogramme und ein höheres Maß an Wiederverwendung und Kreislaufrecycling zu erleichtern.""In den letzten Jahren haben wir ein exponentielles Wachstum bei der Menge an elektronischem Material erlebt, das auf den Markt kommt", sagte Sean Magann, Global VP of Sales and Marketing für Sims Lifecycle Services. "Die Gerätetypen ändern sich und die Datenzentren wachsen erheblich. Die Zusammenarbeit zur Sicherstellung einer umweltverantwortlichen Entsorgung dieses Materials ist entscheidend für unser Ziel bei Sims Lifecycle Services - eine Welt ohne Abfall für den Erhalt unseres Planeten schaffen."Jedes Jahr werden etwa 50 Millionen Tonnen elektronischer und elektrischer Abfall (E-Schrott) weggeworfen und weniger als 20 Prozent formell recycelt. Die Circular Electronics Partnership engagiert sich, eine gemeinsame Vision, Übersicht und Roadmap für einen Elektronik-Kreislauf zu entwickeln.Erfahren Sie mehr darüber, wie SLS dazu beiträgt, Initiativen zur https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2831877-1&h=3013504158&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2831877-1%26h%3D273245134%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.simsrecycling.com%252Fglobal%252Fcircular-economy%252F%26a%3Dcircular%2Beconomy&a=Kreislaufwirtschaft mit Kunden voranzutreiben.Informationen zu Sims Lifecycle ServicesSims Lifecycle Services (SLS), das von Sims Recycling Solutions umbenannt wurde, bietet Lösungen zur Verlängerung der Lebensdauer von IT- und elektronischen Geräten, wobei das Unternehmen den Wert in elektronischen Altgeräten, -komponenten und -materialien erkennt.SLS unterstützt Fortune-500-Unternehmen bei der Bewältigung des laufenden Technologiewechsels, indem es die Entsorgung von IT-Geräten und das Recycling von Elektronikprodukten sicher und verantwortungsbewusst handhabt. SLS arbeitet mit Unternehmen und großen Cloud-Anbietern zusammen, um die Stilllegung von IT-Anlagen und Rechenzentrumsausrüstung von Unternehmen zu ermöglichen.Die von SLS angebotenen Dienstleistungen IT Asset Disposition (ITAD) und Elektroschrott-Recycling unterstützen die Entwicklung der Elektronikindustrie in Richtung einer Kreislaufwirtschaft. SLS-Kunden profitieren von Datensicherheit, maximaler IT-Wiedergewinnung, globaler Compliance und nachhaltiger IT-Nutzung. Als verantwortungsbewusster Unternehmensbürger und in Übereinstimmung mit den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung suchen wir ständig nach neuen Wegen, zur Kreislaufwirtschaft beizutragen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2831877-1&h=3703384438&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2831877-1%26h%3D2387732540%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.simslifecycle.com%252F%26a%3Dwww.simslifecycle.com&a=www.simslifecycle.com .Kontakt:Pressekontakt:sls.media@simsmm.comOriginal-Content von: Sims Lifecycle Services, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100076690/100850005