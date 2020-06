Die jüngsten Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend dürften am Dienstag für weiter steigende Kurse an der Wall Street sorgen. Die Fed hatte angekündigt, ihr Anleihekaufprogramm auch auf Schuldtitel einzelner Unternehmen auszudehnen. Für den Kauf in Frage kommen Anleihen von Unternehmen, die am 22. März über ein Investmentgrade-Rating verfügten und daneben noch einige andere Bedingungen erfüllen müssen. Dies hatte die Kurse an den US-Aktienmärkten am Vortag beflügelt, was sich nun weiter fortsetzen dürfte. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 1,2 Prozent zu.

Mit Spannung wird auch auf die Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem US-Kongress am Nachmittag gewartet. Die Anleger werden genau darauf achten, "ob er seinen eher pessimistischen Ton" in Bezug auf die US-Wirtschaft ändern wird, sowie auf weitere geldpolitische Maßnahmen, merkt Gero Jung, Chefökonom von Mirabaud Asset Management an.

Für Bewegung könnten auch die US-Konjunkturdaten sorgen. Am Vortag hatte die Geschäftsaktivität im Großraum New York für Juni überraschend stark zugelegt und für Erleichterung am Markt gesorgt. Vor der Startglocke wird am Dienstag der Einzelhandelsumsatz für Mai veröffentlicht, bei dem mit einem kräftigen Anstieg gegenüber dem Vormonat gerechnet wird.

"Wenn wir sehen, dass diese Zahlen bereits die Talsohle durchschritten haben, einen Tiefpunkt erreicht haben und langsam wieder ansteigen, bedeutet dies, dass wir uns in unserem Szenario für eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte befinden", so Luc Filip, Leiter Private Banking Anlagen bei SYZ Private Banking. Dazu kommen die Industrieproduktion für Mai sowie die Lagerbestände für April.

Unternehmensnachrichten sind dagegen eher Mangelware. Nach der Schlussglocke wird der Softwarekonzern Oracle seine Zahlen für das vierte Geschäftsquartal veröffentlichen. Die Aktie legt vorbörslich um knapp 1 Prozent zu.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2020 06:19 ET (10:19 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.