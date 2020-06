JERUSALEM (dpa-AFX) - Israel und Griechenland wollen noch im Sommer Urlaubsreisen zwischen beiden Ländern ermöglichen. Zieldatum sei der 1. August, sollten es die Infektionszahlen erlauben, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Dienstag nach einem Treffen mit seinem griechischen Amtskollegen Kyriakos Mitsotakis in Jerusalem. Quarantänebestimmungen sollen demnach dann entfallen. Mitsotakis fügte an, der Gesundheitsschutz habe bei den Reisen oberste Priorität. Die Regelung soll nach israelischen Angaben ab August auch für Zypern gelten.



Mitsotakis will bis Mittwoch in Israel bleiben. Es ist der erste zweitägige Besuch eines ausländischen Politikers in dem Land seit Ausbruch der Pandemie. Beide Länder sind bislang vergleichsweise glimpflich durch die Krise gekommen./seb/DP/eas

