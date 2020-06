Celltrion plant, im Juli in Zusammenarbeit mit BBB, einem südkoreanischen Unternehmen für Gesundheitstechnologie, das auf Lab-on-a-Chip-Technologie spezialisiert ist, ein Point-of-Care-Antigentest-(POCT)-Kit auf den Markt zu bringen

Celltrion plant außerdem auf Grundlage einer Vereinbarung mit Humasis, einem südkoreanischen Unternehmen für In-vitro-Diagnostik, den Vertrieb eines zweiten COVID-19-Tests in Form eines Diagnosekits für schnelle Antikörper-Selbsttests (RDT)

Durch die Entwicklung von Antigen- und Antikörper-Testkits sowie einer antiviralen Behandlung will Celltrion mit seinem umfassenden Portfolio die weltweite Spitzenposition im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie einnehmen

Die Celltrion Group veröffentlichte heute Pläne zur Erweiterung ihres Diagnoseportfolios für SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht, um den Zugang zu COVID-19-Tests zu verbessern und die weitere Verbreitung der Coronavirusinfektion weltweit zu verhindern.

Celltrion hat zusammen mit dem südkoreanischen Healthcare-Unternehmen BBB, das auf Bluttests und Lab-on-a-Chip-Technologie spezialisiert ist, die Entwicklung eines Point-of-Care-Antigentest-(POCT)-Kits für COVID-19 abgeschlossen. Bei dem POCT-Kit handelt es sich um ein tragbares und hochempfindliches Gerät für den Einsatz von schnellen Vor-Ort-Diagnosetests zur Unterstützung der Früherkennung von COVID-19-positiven Patienten im klinischen Umfeld.

Vielversprechende erste Ergebnisse für einen Prototypen des POCT-Kits von Celltrion für COVID-19 zeigten eine Empfindlichkeit von über 95%. Das Kit verwendet die Lab-on-a-Chip-Technologie, die aus einem mikrofluidischen elektrochemischen Biosensor besteht und schnelle und genaue Ergebnisse liefern soll. Das Kit ist so konzipiert, dass die Ergebnisse innerhalb von 15-20 Minuten angezeigt werden können, und Celltrion rechnet damit, noch in diesem Monat, vor der erwarteten Markteinführung im Juli, eine CE-Kennzeichnung in Europa zu erhalten.

Darüber hinaus hat Celltrion eine Vertriebsvereinbarung mit Humasis, einem südkoreanischen Unternehmen für In-vitro-Diagnostik, abgeschlossen, die den weltweiten Vertrieb und Verkauf eines Schnelldiagnosetests noch in diesem Monat vorsieht. Bei diesem Test handelt es sich um einen COVID-19-Schnelltest zur Antikörperdiagnostik (RDT), der eine kostengünstige Option darstellen könnte und von Krankenhäusern zur Bestätigung der Entlassung von Patienten verwendet werden kann. Celltrion und Humasis werden auch bei der Entwicklung eines verbesserten Antikörper-Schnelldiagnosetests und eines Antigen-Schnelldiagnosetests zusammenarbeiten, für die Celltrion seine firmeneigene antivirale COVID-19-Antikörpertechnologie einsetzen wird, um die Nachweisempfindlichkeit zu erhöhen. Celltrion plant, seine fortschrittlichen therapeutischen Technologien zu nutzen, um im Zuge der fortschreitenden Zusammenarbeit mit Humasis die Palette der gemeinsam entwickelten Diagnosegeräte über SARS-CoV-2 hinaus auf eine Reihe anderer Infektionskrankheiten auszuweiten.

"Wir sind sehr daran interessiert, die Frühdiagnose von COVID-19 durch die Verfügbarkeit unseres Testportfolios voranzutreiben", sagte Ki-Sung Kwon, Leiter der F&E-Einheit bei Celltrion. "Wir haben erfolgreich solide Partnerschaften mit lokalen Geräteherstellern aufgebaut, die auf dem Gebiet der diagnostischen Tests führend sind. Wir sind bestrebt, bei der Entwicklung der Pandemie flexibel auf den Testbedarf einzugehen, und wir nutzen unser Fachwissen und unsere Erfahrung bei der Entwicklung von Antikörperbehandlungen und bei der Bekämpfung von Coronaviren, um diese Pandemie zu bekämpfen."

Neben den Fortschritten bei den Diagnosemethoden für COVID-19 gab Celltrion im vergangenen Monat positive präklinische Ergebnisse für seine antivirale Antikörperbehandlung bekannt.1

Über Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer und kostengünstiger Medikamente, um Patienten den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu erleichtern. Die Produkte von Celltrion Healthcare werden in hochmodernen Säugetierzellkultur-Produktionsanlagen hergestellt, die gemäß den cGMP-Richtlinien der FDA in den USA und den GMP-Standards der EU konzipiert und errichtet wurden. Celltrion Healthcare bietet hochwertige, kosteneffektive Lösungen über ein umfangreiches globales Netzwerk an, das mehr als 110 Länder umfasst. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.celltrionhealthcare.com/en-us

Über COVID-192,3

Die Familie der Coronaviren (CoV) verursacht verschiedene Erkrankungen von einer üblichen Erkältung bis hin zu schwerwiegenden Krankheiten. Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 verursacht die Erkrankung COVID-19. Dieser neue, 2019 entdeckte Stamm ist die Ursache für die derzeitige Ausbreitung der Pandemie.

Zu den häufigsten Anzeichen von COVID-19 gehören Fieber, trockener Husten und Müdigkeit; es können jedoch auch andere Symptome wie Kurzatmigkeit und Atembeschwerden auftreten. Die meisten Menschen, die mit dem Virus infiziert sind, zeigen leichte bis mittelschwere Symptome, ältere Menschen und Menschen mit bestehenden Grunderkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes entwickeln jedoch mit größerer Wahrscheinlichkeit eine schwerere Form von COVID-19.

Derzeit gibt es keine spezifischen Impfstoffe oder Behandlungen, die für COVID-19 zugelassen sind.

Aktuelle Informationen der Weltgesundheitsorganisation über den Ausbruch finden Sie unter: https://www.who.int/health-topics/coronavirustab=tab_1

