Wien (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Kommission befragt seit Montag die Öffentlichkeit zu einem EU-weit einheitlichen Standard für grüne Anleihen, so die Experten von "FONDS professionell".Alle Bürger und Organisationen seien aufgerufen, bis 2. Oktober ihre Meinung im Rahmen des Konsultationsverfahrens abzugeben. Bis jetzt gebe es keine verbindlichen Regeln für grüne Anleihen, im Prinzip könne jeder seine Emission als "grün" bezeichnen. In diesem Zustand laufe der seriöse Green-Bond-Markt Gefahr, dass er durch "Mogelpackungen" (green washing) in ein schlechtes Licht rücke. ...

