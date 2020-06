Wie wir am Wochenende angekündigt hatten, haben wir in allen 5 Strategie-/Themendepots am gestrigen 15.06.erneut Absicherungen auf den DAX 30-Index eröffnet, nachdem im asiatischen wie auch frühbörslichen europäischen DAX-Futurehandel die Tiefstmarke vom 12.06. bei 11740 Punkten erneut unterschritten wurde.Allerdings markierte die europäische Eurex-Futureeröffnung des DAX gestern um 8 Uhr bei 11628 Punkten gegenüber dem vorherigen Freitagsschluss vom 12.06. bereits ein Abwärts-Gap von rd. 200 Punkten, so dass die nächste DAX-Unterstützung bei rd. 11520 Punkten damit bereits in ziemlich greifbare Nähe gerückt war.

