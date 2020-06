Die Ölpreise an den internationalen Börsen konnten gestern im späten Handel deutlich zulegen und zwischenzeitliche Verluste wettmachen. Am Dienstag setzt dich der Anstieg fort und etwas überraschen hat Rohöl (Brent) am Vormittag die Marke von 40 Dollar je Barrel zurückerobert. Die nationalen Heizölpreise ziehen relativ verhalten nach und klettern im landesweiten Durchschnitt um 0,5 Cent bzw. Rappen ...

