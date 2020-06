ESCHWEGE (dpa-AFX) - Nach dem Auftreten von zwei Covid-19-Fällen in einer nordhessischen Flüchtlingsunterkunft werden sämtliche Bewohner der Einrichtung auf das Coronavirus getestet. "Von einem Großteil wurden bereits Abstriche genommen", sagte der Erste Kreisbeigeordnete Rainer Wallmann (SPD) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Mit ersten Ergebnissen der Untersuchung werde Ende der Woche gerechnet.



Die Einrichtung in Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) war am Montag vorsichtshalber unter Quarantäne gestellt worden, nachdem zwei ihrer Bewohner positiv getestet wurden. Insgesamt betroffen sind den Angaben zufolge 119 Menschen./cru/DP/mis

