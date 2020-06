Die EU-Kartellbehörde nimmt Apple ins Visier. Die Wettbewerbshüter wollen in zwei separaten Verfahren prüfen, ob das Unternehmen mit seinen Geschäftsbedingungen in Bezug auf sein Bezahlsystem Apple Pay und den App Store gegen EU-Regeln verstoße, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

