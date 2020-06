Ende Mai hatte Tesla die Preise für seine Elektroautos deutlich reduziert. Jetzt hat der E-Autobauer beim Model S an der Reichweite geschraubt. Die soll jetzt knapp 650 Kilometer betragen. Ein Tesla Model S kostet in Deutschland derzeit rund 3.800 Euro weniger als noch vor ein paar Wochen. Quasi über Nacht hatte der kalifornische Elektroautobauer Ende Mai die Preise für seine Fahrzeuge zum Teil deutlich gesenkt. In den USA betrug der Nachlass für den Model-S-Preis sogar 5.000 US-Dollar. Den entsprechenden Preisnachlass hat Tesla jetzt in einer Mitteilung offiziell bestätigt - und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...